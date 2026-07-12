Москва12 июл Вести.Бывший игрок португальского футбольного клуба "Бенфика" Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту, известный как Ману, погиб в возрасте 43 лет в результате дорожно-транспортного происшествия.

О смерти спортсмена сообщила пресс-служба клуба "Алверка", воспитанником которого он был.

"Алверка" выражает глубокую скорбь в связи с кончиной Ману и направляет самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто разделял с ним жизненный путь и карьеру говорится в заявлении

Газета A Bola в свою очередь уточнила, что футболист погиб в ДТП в Вермоэше в округе Лиссабон.