Умер бывший футболист "Шинника" Загре, ему было 27 лет Экс-футболист "Шинника" 27-летний Загре скончался от онкологического заболевания

Москва8 июн Вести.Ушел из жизни бывший защитник ярославского футбольного клуба "Шинник" Бен Азиз Загре, сообщил ТАСС агент Дмитрий Селюк.

Причиной смерти 27-летнего футболиста из Буркина-Фасо стало онкологическое заболевание.

Селюк уточнил, что Загре умер 7 июня.

Защитник подписал контракт с "Шинником" в 2024 году. В июне 2025 года было объявлено о его уходе из клуба по истечении контракта, а в июле стало известно о заболевании футболиста.

До "Шинника" Загре играл в датском "Эсбьерге", португальской "Витории Гимарайнш" и казахстанском "Кайсаре".