Москва8 июнВести.Ушел из жизни бывший защитник ярославского футбольного клуба "Шинник" Бен Азиз Загре, сообщил ТАСС агент Дмитрий Селюк.
Причиной смерти 27-летнего футболиста из Буркина-Фасо стало онкологическое заболевание.
Селюк уточнил, что Загре умер 7 июня.
Защитник подписал контракт с "Шинником" в 2024 году. В июне 2025 года было объявлено о его уходе из клуба по истечении контракта, а в июле стало известно о заболевании футболиста.
До "Шинника" Загре играл в датском "Эсбьерге", португальской "Витории Гимарайнш" и казахстанском "Кайсаре".