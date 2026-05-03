Москва3 маяВести.Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон доставлен в больницу. Информация об этом опубликована в издании Daily Mail.
По данным газеты, 84-летний Фергюсон почувствовал себя плохо перед домашней игрой клуба против "Ливерпуля". Журналисты предполагают, что это профилактическая госпитализация. Предполагается, что скоро бывший главный тренер сможет покинуть больницу.
В 2018 году Фергюсон перенес инсульт.
Алекс Фергюсон – шотландский футбольный тренер, один из самых титулованных в истории футбола. Тренировал "Манчестер Юнайтед" в 1986-2013 годах, и при нем команда стала 13-кратным чемпионом Англии, пять раз завоевала Кубок Англии, четыре раза победила в Кубке лиги, десять раз - в Суперкубке Англии.