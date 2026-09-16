Актриса Данилова из "Места встречи изменить нельзя" умерла на 71-м году жизни

Умерла актриса из "Места встречи изменить нельзя" Наталья Данилова Актриса Данилова из "Места встречи изменить нельзя" умерла на 71-м году жизни

Москва16 сен Вести.Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Данилова. Печальная новость появилась на странице петербургского Театра имени В.Ф. Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте".

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской глубоко скорбит по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины – заслуженной артистки России Натальи Юрьевны Даниловой, осенившей своим редким талантом и неповторимыми образами сцену нашего театра говорится в некрологе

В театре заявили, что работы этой уникальной актрисы отличали благородная красота, интеллект и отличная школа великого педагога Аркадия Кацмана.

Данилова в разное время играла на сцене Настасью Филипповну в "Идиоте", императрицу Екатерину в "Шуте Балакиреве", выступала в "Андорре" Фриша и "Яме" по Куприну. Последнюю свою роль на сцене Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Наталья Юрьевна исполнила в спектакле "С тобой и без тебя".

Одна из самых запомнившихся ролей в кино – младший сержант Варвара Синичкина в фильме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина.

Наталье Даниловой 25 сентября исполнился бы 71 год. Она служила в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской с 2001 года. До этого многие годы была актрисой БДТ, куда поступила по приглашению Георгия Товстоногова.