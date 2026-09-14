На могиле Светланы Светличной на Троекуровском кладбище установили памятник

На могиле Светланы Светличной появился надгробный памятник На могиле Светланы Светличной на Троекуровском кладбище установили памятник

Москва14 сен Вести.Родные Светланы Светличной установили надгробие на ее могиле, сообщает MK.RU со ссылкой на журналиста Дениса Сорокина.

Актрисы не стало 16 ноября 2024 года. Она ушла из жизни в 84 года после продолжительной болезни и была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

У Светланы Светличной не так давно появился памятник – очень красивый! Родные – молодцы говорится в публикации

Светлана Светличная запомнилась зрителям по фильмам "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя" и десяткам других киноработ.