Москва14 сенВести.Родные Светланы Светличной установили надгробие на ее могиле, сообщает MK.RU со ссылкой на журналиста Дениса Сорокина.
Актрисы не стало 16 ноября 2024 года. Она ушла из жизни в 84 года после продолжительной болезни и была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.
У Светланы Светличной не так давно появился памятник – очень красивый! Родные – молодцыговорится в публикации
Светлана Светличная запомнилась зрителям по фильмам "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя" и десяткам других киноработ.