Соболезнования в связи со смертью Райкиной выразил Театр имени Вахтангова Театр Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Екатерины Райкиной

Москва3 ноя Вести.Соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной выразил коллектив Московского академического театра имени Вахтангова. Некролог размещен в Telegram-канале театра.

После продолжительной болезни на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Аркадьевна Райкина, работавшая в Вахтанговском театре с 1959 по 2008 год… Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная, светлая память! говорится в сообщении

Екатерина Райкина – дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина. Впервые она вышла на сцену в 12 лет, появившись в спектакле "Отверженные" в роли Козетты. А, будучи еще студенткой, уже исполняла главные роли в постановках "Ангела" и "Много ли человеку надо?". Последней ее работой в Вахтанговском театре стала Бетти в "Белом кролике" в 1992 году. Всего в репертуаре актрисы более 30 ролей.