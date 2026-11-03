Москва3 ноя Вести.Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина, дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, скончалась на 89-м году жизни в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице приводит агентство слова своего собеседника

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Служила в Московском академическом театре имени Вахтангова. Играла в театре "У Никитских ворот" и театре имени Л. Варпаховского.

В начале октября ее госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.