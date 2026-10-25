Москва25 окт Вести.Заслуженная артистка РСФСР, прослужившая в Мариинском театре более 30 лет, Ирина Генслер умерла 22 октября в возрасте 96 лет. Об этом говорится на сайте Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

Прощание и отпевание пройдут в Соборе Святой Живоначальной Троицы. Похоронят артистку на Громовском кладбище.

Во вторник, 27 октября 2026 года, мы провожаем в последний путь Ирину Георгиевну Генслер говорится в сообщении

Генслер родилась в 1930 году в Ленинграде. Она выпускница Ленинградского хореографического училища 1948 года. Генслер до 2024 года занимала должность профессора Академии русского балета имени Вагановой.

Ранее на 74-м году жизни скончалась народная артистка России Лилия Сабитова. Она получила известность как солистка, балетмейстер и художественный руководитель "Московского Государственного Театра Балета Лилии Сабитовой".