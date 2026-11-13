Москва13 ноя Вести.Не стало балетмейстера-репетитора Мариинского театра Нины Уховой - она скончалась 13 ноября в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Мариинки.

13 ноября на девяносто шестом году жизни не стало балетмейстера-репетитора Мариинского театра Нины Федоровны Уховой. Коллектив Мариинского выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, ее коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам говорится в публикации

Танец и театр были делом всей жизни Нины Уховой. Окончив Ленинградское хореографическое училище в 1950 году, она вошла в труппу Кировского (Мариинского) театра и до 1972 года исполняла партии в "Спящей красавице" (фея Сапфиров, фея Резвости), "Дон Кихоте" (Цветочница), "Жизели" (Монна, Зюльма), "Раймонде" (вариация в картине "Сон") и других балетах. Завершив сценическую карьеру, она сразу начала преподавать в родном училище и Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета, а с 1977 года заняла должность балетмейстера-репетитора Мариинского театра.

В театре Ухову называют выдающимся и чутким педагогом, воспитавшим не одно поколение мариинского кордебалета: учеников в Нины Федоровны десятки, и каждый вспоминает ее с теплом и искренней благодарностью.

В 1983 году Уховой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 2011 году - заслуженного деятеля искусств России.

О дате и месте прощания театр сообщит дополнительно.