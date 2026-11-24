Москва24 ноя Вести.Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер Нина Кыштымова умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью педагога.

Нина Ильинична умерла цитирует собеседницу агентство

Уточняется, что в понедельник, 23 ноября, у женщины остановилось сердце.

Нина Кыштымова родилась 11 марта 1946 года. В конце 1960-х она начала выступать как балерина в Улан-Удэ, а после окончила Московский государственный институт культуры по специальности "режиссура балета". В 1972 году она вместе с мужем переехала в Ульяновск. Там супруги открыли хореографическое отделение в местном училище культуры (сейчас это Ульяновский колледж культуры и искусства). С 2014 года Кыштымова была балетмейстером ансамбля татарской песни "Булгар".