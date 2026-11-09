Экс-солистка Госансамбля танца Белоруссии Вуячич умерла в возрасте 89 лет

Умерла экс-солистка Госансамбля танца Белоруссии Светлана Вуячич Экс-солистка Госансамбля танца Белоруссии Вуячич умерла в возрасте 89 лет

Москва9 ноя Вести.Советская и белорусская танцовщица, народная артистка Белоруссии Светлана Вуячич ушла из жизни в возрасте 89 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

8 ноября 2026 года на 90-м году жизни скончалась народная артистка Белоруссии Светлана Семеновна Вуячич говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского Минкульта

Там также отмечается, что с 1960 года Вуячич работала в госучреждении "Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный академический ансамбль танца Беларуси". Она была солисткой известного коллектива свыше 20 лет.

После завершения творческой карьеры Вуячич в качестве ассистента балетмейстера «отдавала весь свой опыт, знания и духовные силы воспитанию молодого поколения танцевального ансамбля", отмечается в сообщении.

Вуячич, как подчеркнули в ведомстве, внесла значительный вклад в развитие и популяризацию национального хореографического искусства как в Белоруссии, так и за рубежом.

Прощание с Вуячич пройдет 11 ноября. Церемония состоиится в Белорусской государственной филармонии.