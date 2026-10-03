Москва3 окт Вести.Основательница белорусского хореографического ансамбля "Хорошки", народная артистка Белоруссии Валентина Гаевая скончалась на 90-м году жизни, сообщило Министерство культуры республики.

В возрасте 90 лет скончалась основательница Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентина Ивановна Гаевая говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства

Валентина Гаевая - народная артистка Белоруссии, кавалер орденов Франциска Скорины и Дружбы народов. Она родилась 22 июля 1936 года в поселке Даниловка (Волгоградская область). В 1965 году окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную школу ВЦСПС, отделение хореографии.

Свое главное дело Валентина Ивановна начала в январе 1974 года: она стала основательницей, художественным руководителем и главным балетмейстером Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки".

Вместе с Николаем Дудченко она заложила основы коллектива, который вскоре стал визитной карточкой национальной хореографии. Более полувека ее имя было неразрывно связано с ансамблем. Гаевая глубоко исследовала белорусское культурное наследие, творчески переосмысливала традиции и создавала на этой основе авторские программы.

Ее постановки, объединявшие народные танцы в театрализованные спектакли, критики нередко называли фольклорными балетами. За годы работы под ее руководством был создан не один десяток таких программ.