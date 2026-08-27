Москва27 авгВести.Известная японская художница Яеи Кусама ушла из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщила ее студия.
Отмечается, что авангардистка скончалась в больнице в Токио.
Яеи Кусама скончалась 14 августа 2026 годаговорится в сообщении
Кусама - одна из самых влиятельных фигур современного японского искусства. Мировую известность она получила благодаря своему уникальному стилю в горошек. Свой известный повторяющийся узор она создала под влиянием галлюцинаций.
Ранее в возрасте 50 лет умер российский скульптор и художник Георгий Тандашвили. Он известен как "самый копируемый современный художник", особенно популярны его барельефы.