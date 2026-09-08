В возрасте 76 лет скончалась призер ОИ по академической гребле Галина Мишенина

Умерла призер Олимпиады по академической гребле Галина Мишенина В возрасте 76 лет скончалась призер ОИ по академической гребле Галина Мишенина

Москва8 сен Вести.В возрасте 76 лет скончалась призер Олимпийских игр по академической гребле Галина Мишенина. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России.

Женщина ушла из жизни 7 сентября. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Андреевны. Светлая память! … Помочь семье можно переводом на карту, привязанную к номеру телефона сына … Мишениной Сергея +7 909 157-09-26 говорится в сообщении, опубликованном в сообществе Федерации во "Вконтакте"

Галина Мишенина родилась 5 августа 1950 года в Солнечногорске Московской области. Спортом занималась с раннего детства.

В 1975 году выступала на чемпионате Европы в Ноттингеме, в зачете распашных восьмерок с рулевой заняла 5-е место. В 1976 году стала чемпионкой СССР в распашных четверках с рулевой. На летней Олимпиаде-1976 в Монреале Мишенина в составе четверки распашной, куда также вошли Людмила Крохина, Надежда Севостьянова, Анна Пасоха и рулевая Лидия Крылова, завоевала бронзовую медаль.

За выдающиеся спортивные достижения Галина Андреевна удостоена почетного звания "Мастер спорта СССР международного класса".