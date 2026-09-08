Москва8 сенВести.В возрасте 76 лет скончалась призер Олимпийских игр по академической гребле Галина Мишенина. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России.
Женщина ушла из жизни 7 сентября. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Андреевны. Светлая память! … Помочь семье можно переводом на карту, привязанную к номеру телефона сына … Мишениной Сергея +7 909 157-09-26говорится в сообщении, опубликованном в сообществе Федерации во "Вконтакте"
Галина Мишенина родилась 5 августа 1950 года в Солнечногорске Московской области. Спортом занималась с раннего детства.
В 1975 году выступала на чемпионате Европы в Ноттингеме, в зачете распашных восьмерок с рулевой заняла 5-е место. В 1976 году стала чемпионкой СССР в распашных четверках с рулевой. На летней Олимпиаде-1976 в Монреале Мишенина в составе четверки распашной, куда также вошли Людмила Крохина, Надежда Севостьянова, Анна Пасоха и рулевая Лидия Крылова, завоевала бронзовую медаль.
За выдающиеся спортивные достижения Галина Андреевна удостоена почетного звания "Мастер спорта СССР международного класса".