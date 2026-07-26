Умершая после свадьбы в Ульяновске девушка была детским тренером по гимнастике Девушка, скончавшаяся после свадьбы в Ульяновске, была гимнасткой

Москва26 июл Вести.Жительница Ульяновска Марина Прончева, которая умерла после того как поймала букет невесты на свадьбе, была известной гимнасткой, сообщает "Российская газета" со ссылкой на знакомых семьи покойной.

Марина Прончева окончила Ульяновский государственный университет факультета физической культуры и реабилитации. Она была мастером спорта России и тренировала детей, работала в одном из клубов Ульяновска говорится в публикации

Совсем недавно Марина отпраздновала 27-й день рождения. Она была на свадьбе, поймала букет невесты, а на следующее утро ей стало плохо. 24 июля девушка скончалась после нескольких дней пребывания в больнице.

По словам близких Марины, ночью перед случившимся девушка долго сидела в соцсетях, но чувствовала себя хорошо. А рано утром ее мама услышала хрипы, прибежала к дочери в комнату и обнаружила ее без сознания. Вызвали скорую. Прибывшие медики измерили уровень глюкозы (он оказался сильно ниже нормы) и диагностировали гипогликемию. Девушку отвезли в больницу, где почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. Однако несмотря на все врачей Прончева скончалась.

Прощание с девушкой запланировано на 26 июля.