Лантратова: погибшая в Старобельске девушка готовилась к свадьбе

Москва25 мая Вести.Одна из девушек, погибших при атаке на студенческое общежитие в Старобельске, должна была на днях выйти замуж. Об этом ИС "Вести" рассказала омбудсмен по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, родные погибшей девушки на месте трагедии не сдержали эмоций.

Даже не могу вам обозначить, что я чувствовала, потому что представить тот крик, тот невозможный крик, который был от родителей, просто невозможно. Туда приехала одна семья. У них девочка Сашенька должна была выйти замуж. Уже на днях была бы свадьба, и когда ее достали из-под завалов, туда приехала ее родители, ее жених и его родители. И это, знаете, настолько страшно. И журналисты это все увидели рассказала Лантратова

Ранее омбудсмен по правам человека заявила, что теракт ВСУ в Старобельске войдет в обвинительное заключение против Киева.