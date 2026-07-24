Москва24 июлВести.Жительница Ульяновска, 27-летняя Марина П., умерла вскоре после того, как поймала букет невесты на свадьбе. О происшествии сообщает "Российская газета".
По данным издания, на свадьбе девушка веселилась и фотографировалась с букетом, а утром следующего дня почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую помощь, и медики зафиксировали резкое падение уровня глюкозы. Они повезли девушку в больницу.
Через сутки после свадьбы у нее остановилось сердце. Врачи реанимировали девушку, но через 3 часа опять наступила клиническая смерть, и здесь уже медики были бессильныпишет издание
Подробности не приводятся. Прощание с Мариной П. состоится через два дня.