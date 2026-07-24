Девушка поймала букет невесты на свадьбе в Ульяновске и умерла

В Ульяновске девушка умерла вскоре после того, как поймала букет невесты Девушка поймала букет невесты на свадьбе в Ульяновске и умерла

Москва24 июл Вести.Жительница Ульяновска, 27-летняя Марина П., умерла вскоре после того, как поймала букет невесты на свадьбе. О происшествии сообщает "Российская газета".

По данным издания, на свадьбе девушка веселилась и фотографировалась с букетом, а утром следующего дня почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую помощь, и медики зафиксировали резкое падение уровня глюкозы. Они повезли девушку в больницу.

Через сутки после свадьбы у нее остановилось сердце. Врачи реанимировали девушку, но через 3 часа опять наступила клиническая смерть, и здесь уже медики были бессильны пишет издание

Подробности не приводятся. Прощание с Мариной П. состоится через два дня.