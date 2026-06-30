19-летняя бодибилдерша погибла при землетрясении в Венесуэле Daily Star: тело 19-летней бодибилдерши извлекли из-под завалов в Венесуэле

Москва30 июн Вести.Спасатели в городе Ла-Гуайра извлекли из-под завалов тело 19-летней спортсменки Фиореллы Мартинес. Она вместе с матерью и младшей сестрой погибла в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом пишет издание Daily Star.

Девушка в 2024 году стала вице-чемпионкой Южной Америки по артистическому фитнесу, одной из дисциплин в бодибилдинге. В 2025 году она завоевала главный приз в той же категории на соревнованиях в Эквадоре.

Мартинес училась на стоматолога. Ее возлюбленный также числится среди жертв землетрясения. Венесуэльская федерация бодибилдинга и фитнеса (FVFC) уже выразила свои соболезнования.

Ранее власти Венесуэлы уточнили, что число жертв землетрясения превысило 1700 человек. Известно, что из-за обрушения зданий погибла семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за венесуэльский клуб "Маритимо".