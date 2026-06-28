Семья аргентинского футболиста Трехо погибла при землетрясении в Венесуэле ФК "Маритимо" сообщил о гибели супруги и двоих детей игрока Лукаса Трехо

Москва28 июн Вести.Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за венесуэльский клуб "Маритимо", найдена мёртвой после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщается в официальном заявлении спортивной организации.

Тела супруги Трехо и двух их совместных детей были обнаружены спасателями без признаков жизни после 74 часов непрерывных поисковых работ. В заявлении клуба, опубликованном в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена), выражаются соболезнования игроку: "Клуб "Маритимо" глубоко скорбит в связи с утратой, постигшей семью Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде". Сам 38-летний защитник перешёл в венесуэльскую команду в феврале текущего года.

Землетрясение, произошедшее в Венесуэле вечером 24 июня, сопровождалось двумя мощными подземными толчками магнитудой 7,2 и 7,5, после которых сейсмологи зафиксировали ещё не менее 430 афтершоков. Согласно последним официальным сводкам властей Венесуэлы, общее число жертв катастрофы возросло до 1 430 человек, а ранения различной степени тяжести получили 3 238 жителей. В стране разрушено множество жилых домов, серьёзно повреждена медицинская и транспортная инфраструктура, включая главный международный аэропорт.

Ранее соболезнования руководству и народу Венесуэлы в связи с масштабными последствиями стихийного бедствия выразил президент России Владимир Путин. В МИД РФ также заявили о полной готовности Москвы оказать Каракасу необходимую экстренную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий землетрясения.