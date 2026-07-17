С Еленой Малышевой, утонувшей в Финском заливе, простятся в Ленобласти

В Ленобласти состоится прощание с основательницей клуба рукодельниц Малышевой С Еленой Малышевой, утонувшей в Финском заливе, простятся в Ленобласти

Москва17 июл Вести.В городе Ломоносове Ленинградской области 17 июля состоится прощание с основательницей благотворительного клуба рукодельниц "28 петель" Еленой Малышевой. Она трагически погибла во время шторма в Финском заливе. О дате прощания в соцсетях сообщила ее мать Валерия Малышева.

Прощание с Еленой будет проходить в Ленинградской области: Ломоносов, ул. Михайловская, 4, 17 июля с 14:30 до 15:00. С 15:00 до 15:30 будет отпевать батюшка, присутствие по вашему желанию говорится в сообщении

Елена и еще одна женщина погибли 11 июля во время катания на сапбордах в Финском заливе. В тот день в заливе разыгрался сильный шторм и женщины не смогли выбраться на берег.

Елена Малышева работала в Сыктывкаре в медиасфере. Около 10 лет назад основала благотворительный клуб "28 петель", который объединил рукодельниц-волонтеров. У нее остались взрослая дочь и сын-подросток.