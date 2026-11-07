Москва7 нояВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с глубокими соболезнованиями к родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Текст соболезнования приводит агентство БЕЛТА.
Ушла из жизни талантливая актриса, чье многолетнее служение искусству снискало глубокое уважение коллег и безмерную любовь зрителейговорится в сообщении
По словам главы республики, образы, созданные актрисой, навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и народной красоты.
В Белоруссии знали и высоко ценили творчество народной артистки, подчеркнул Лукашенко и отметил, что светлая память о ней навсегда останется в сердцах людей.
Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет из-за сердечной недостаточности. Похороны актрисы пройдут 11 ноября.