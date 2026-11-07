Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной Лукашенко: созданные Федосеевой-Шукшиной образы останутся эталоном искренности

Москва7 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с глубокими соболезнованиями к родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Текст соболезнования приводит агентство БЕЛТА.

Ушла из жизни талантливая актриса, чье многолетнее служение искусству снискало глубокое уважение коллег и безмерную любовь зрителей говорится в сообщении

По словам главы республики, образы, созданные актрисой, навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и народной красоты.

В Белоруссии знали и высоко ценили творчество народной артистки, подчеркнул Лукашенко и отметил, что светлая память о ней навсегда останется в сердцах людей.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет из-за сердечной недостаточности. Похороны актрисы пройдут 11 ноября.