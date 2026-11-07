Коллеги вспоминают Федосееву-Шукшину как образец доброты и стойкости Союз кинематографистов РФ: Федосеева-Шукшина была образцом доброты и стойкости

Москва7 ноя Вести.В Союзе кинематографистов РФ заявили, что Лидия Федосеева-Шукшина, скончавшаяся на 89-м году жизни, стала "образцом женской доброты, стойкости и способности любить вопреки обстоятельствам".

Актриса окончила ВГИК в 1964 году, она училась у великих мастеров, напомнили в пресс-службе Союза. Всего в творческой биографии артистки больше 100 киноролей.

Сохранение памяти о Василии Макаровиче Шукшине стало главным делом жизни Лидии Николаевны, отметили в пресс-службе.

Главным событием в жизни Л.Н. Федосеевой-Шукшиной стало знакомство с Василием Шукшиным. В его картинах Лидия Николаевна играла простых русских женщин - добрых, искренних, способных на глубокие чувства и при этом обладающих сильным характером. Фильмы "Печки-лавочки", "Странные люди", "Калина красная" - это настоящая энциклопедия русской жизни, где величие духа и глубокая драма скрываются за самой обыденной внешностью героев говорится в сообщении

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы. Он отметил ее редкий актерский талант и мастерство, которые позволяли так тонко передавать характеры героинь, что зрители узнавали в них своих современниц.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Федосееву-Шукшину талантливой актрисой, которая была воплощением истинной русской души.

Похоронят актрису 11 ноября на Новодевичьем кладбище рядом с супругом - писателем Василием Шукшиным. Отпевание состоится в московском Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино дебютировала еще школьницей. Позже окончила ВГИК, где училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Важнейшей встречей в ее жизни стало знакомство с писателем и режиссером Василием Шукшиным. Они были не только супругами, но и творческими партнерами. Именно в его фильмах "Печки-лавочки" и "Калина красная" актриса сыграла свои самые известные роли.

После смерти супруга в 1974 году Лидия Николаевна продолжила сниматься. В ее фильмографии – "Они сражались за Родину", "12 стульев", "Вам и не снилось…", "Виват, гардемарины!" и десятки других картин.

В 1984 году Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили звание народной артистки РСФСР. Она также много лет возглавляла кинофестиваль "Виват кино России!". В истории отечественного кино она осталась одной из самых узнаваемых исполнительниц женских ролей - сильных, искренних и близких зрителю.