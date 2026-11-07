Москва7 ноя Вести.Российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Лидию Федосееву-Шукшину замечательной артисткой. Своим комментарием она поделилась с NEWS.ru.

У нее был гениальный муж Василий Шукшин. Она была сама замечательной артисткой в своем плане, характере, внешности, образе, который она несла на экран. Она была всегда очень правдива, очень естественна. Поколение уходит ... Пусть земля ей будет пухом и царство ей небесное заявила Немоляева

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в Москве вечером 6 ноября в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 10 ноября.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде, в 1964 году окончила ВГИК, тогда же познакомилась со своим будущим мужем, режиссером, актером и писателем Василием Шукшиным. Их творческий и семейный тандем подарил советским зрителям любимых персонажей в таких фильмах, как "Печки-лавочки" и "Калина красная". После смерти супруга в 1974 году актриса взяла двойную фамилию в его честь.

Яркие роли в кино, которыми запомнилась Федосеева-Шукшина, - "Трын-трава", "12 стульев", "Позови меня в даль светлую", "Мертвые души", "Они сражались за родину", "Вам и не снилось". В общей сложности она сыграла в более чем 80 картинах.

В июне 2023 года актрису госпитализировали с инсультом. В октябре 2025‑го она перенесла операцию на сердце – ей провели стентирование. Состояние 87‑летней актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале 2026‑го она снова стала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку.