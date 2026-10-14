Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с сердцем

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила подробности госпитализации актрисы Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с сердцем

Москва14 окт Вести.Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована из-за проблем с сердцем, рассказала РЕН ТВ дочь народной артистки.

Ранее в СМИ попала информация о том, что актрисе, находившейся дома, стало тяжело дышать. Кроме того, она перестала самостоятельно ходить. После этого ее близкие вызвали скорую помощь.

Федосееву-Шукшину доставили в больницу с сердечной недостаточностью говорится в публикации

Состояние 88-летней актрисы, известной по фильмам "Печки-лавочки", "Калина красная" и многим другим, оценивается как средней тяжести.