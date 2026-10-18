Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы Федосеева-Шукшина продолжает проходить лечение в больнице

Москва18 окт Вести.Лидия Федосеева-Шукшина продолжает проходить лечение в больнице, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга.

Несколько дней назад сообщалось, что 88-летняя актриса была экстренно госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник.

Она лечится, я ее посещаю рассказала Ольга Шукшина

Ранее она объяснила журналистам, что у Лидии Николаевны не инфаркт и не инсульт, а "базовая сердечная недостаточность", которая для людей такого возраста уже хроническая.

По словам Ольги, этот диагноз сопровождается отдышкой, отечностью и усложненным дыханием.

Накормить такого человека, отметила дочь актрисы, довольно сложно, поскольку дыхание перебивается. Потому Лидия Николаевна находится в реанимации, где круглосуточно подключена к приборам, считывающим ее состояние.