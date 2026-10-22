Москва22 окт Вести.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании, заявила в беседе с ТАСС дочь актрисы Ольга Шукшина.

Мама в сознании. Никакой медикаментозной комы. Она слабая, да, но человеку уже много лет. Изначально был приступ тяжелого дыхания. Много лет назад у нее диагностировали бронхиальную астму. Да, у нее затрудненное дыхание, с этим борются приводит агентство слова совей собеседницы

88-летнюю актрису экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник несколько дней назад.

Об ухудшении состояния актрисы заявил Mash. Утверждалось, что Федосеева-Шукшина находится под аппаратом ИВЛ.