Москва23 окт Вести.Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала NEWS.ru, что на здоровье актрисы отрицательно сказались семейные конфликты и судебные споры. Многие годы родственники народной артистки РСФСР судились за ее имущество, уточнила юрист.

Непрекращающиеся попытки завладеть и поделить ее имущество при жизни сильно расстраивали и обижали Лидию Николаевну, сказывались на ее состоянии пережитыми стрессами, тревогами и обострением хронических заболеваний сообщила Вербицкая-Линник

По словам адвоката, инициатором последнего судебного спора стала младшая дочь актрисы Ольга. Она подала иск после того, как старшая сестра Мария переоформила на себя авторские права матери на произведения Василия Шукшина.

Сама Лидия Николаевна поддержала Ольгу, заявив, что просто передала права Марии для сохранности. Судиться против дочери у нее не было сил, отметила адвокат.

Ольга всегда заботилась о матери и старалась по возможности оградить ее от лишних переживаний, но ссоры внутри семьи очень ранили артистку. Кроме того, она сильно переживала из-за публичного обсуждения ее брака с Бари Алибасовым.

22 октября появилась информация, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме из-за ухудшения состояния. Позже Мария Шукшина опровергла эту информацию. Состояние народной артистки РСФСР остается тяжелым, подтвердила ее юрист.