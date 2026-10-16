Москва16 окт Вести.В конце сентября народной артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 88 лет. Вскоре после этого в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что актриса находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось о нерегулярном сердцебиении, искусственной подаче кислорода, а также нарушениях памяти и внимания.

За Лидией Николаевной много лет ухаживает ее младшая дочь Ольга. Именно она прокомментировала KP.RU состояние матери и раскрыла ее диагноз.

Врачи лечат. Мама лечится. А я посещаю и контролирую рассказала Ольга Шукшина

По ее словам, речь идет не об инфаркте и не об инсульте, а о базовой сердечной недостаточности, которая в этом возрасте уже носит хронический характер.

Это не инфаркт и не инсульт. Это базовая сердечная недостаточность, которая у людей в этом возрасте уже хроническая. Она наблюдается и у более молодых. Да, этот диагноз сопровождается отдышкой, отечностью, усложненным дыханием. Накормить такого человека тоже довольно сложно, так как дыхание перебивается. Потому мама находится в реанимации, где она круглосуточно подключена к приборам, считывающим ее состояние пояснила дочь актрисы

Лидия Федосеева-Шукшина находится в одной из московских больниц.

Дочь народной артистки также призналась, что устала от вбросов в СМИ.

Это отвратительное неуважение к народной артистке! <...> Вот покажу я ей эту публикацию, и какие показатели давления у нее будут на мониторах? сказала Шукшина

Ранее, 14 октября, дочь актрисы сообщила о госпитализации после того, как Лидии Федосеевой-Шукшиной стало тяжело дышать.