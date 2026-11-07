Ольга Шукшина: очень благодарна всем, маму действительно спасали

Ольга Шукшина рассказала о последних днях матери в больнице Ольга Шукшина: очень благодарна всем, маму действительно спасали

Москва7 ноя Вести.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в Москве вечером 6 ноября в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. О последних днях артистки в больнице "КП" рассказала младшая дочь Ольга.

Мама находилась в 24-й городской больнице с 11 октября по вчерашний день. Врачи делали все возможное и даже больше в ее ситуации сообщила Ольга

По ее словам, в больницу приезжали профессора из НИИ им. Склифосовского, которые согласились с проводимым лечением и дали свои рекомендации.

Так что я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны. У мамы было много хронических болезней отметила Ольга

Периодически врачи подключали пациентку к аппарату ИВЛ для облегчения состояния. Динамика была разной – то лучше, то хуже, поделилась Ольга, которая постоянно находилась рядом.

Периодически она приходила в сознание, к вечеру бывала активна. Ей присвоили паллиативный статус… Но вчера поздно вечером моя мама скончалась... рассказала женщина

Сейчас Ольга Шукшина занимается организационными вопросами. Скорее всего, Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.