Москва7 нояВести.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в Москве вечером 6 ноября в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. О последних днях артистки в больнице "КП" рассказала младшая дочь Ольга.
Мама находилась в 24-й городской больнице с 11 октября по вчерашний день. Врачи делали все возможное и даже больше в ее ситуациисообщила Ольга
По ее словам, в больницу приезжали профессора из НИИ им. Склифосовского, которые согласились с проводимым лечением и дали свои рекомендации.
Так что я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны. У мамы было много хронических болезнейотметила Ольга
Периодически врачи подключали пациентку к аппарату ИВЛ для облегчения состояния. Динамика была разной – то лучше, то хуже, поделилась Ольга, которая постоянно находилась рядом.
Периодически она приходила в сознание, к вечеру бывала активна. Ей присвоили паллиативный статус… Но вчера поздно вечером моя мама скончалась...рассказала женщина
Сейчас Ольга Шукшина занимается организационными вопросами. Скорее всего, Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.