11 ноября в храме Воскресения Словущего пройдет отпевание Федосеевой-Шукшиной Отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится в храме Воскресения Словущего 11 ноября

Москва7 ноя Вести.Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая ушла из жизни 6 ноября, пройдет 11 ноября. Православный чин совершат в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в центре Москвы. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на дочь артистки.

Отпевание пройдет 11 ноября в 11.00 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке уточнила женщина

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. С 11 октября она находилась в 24-й городской больнице. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.