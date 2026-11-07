Москва7 ноя Вести.Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Станислав Садальский поделился воспоминаниями об ушедшей из жизни народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. В интервью ИС "Вести" артист назвал Федосееву-Шукшину большой советской и русской актрисой, которая играла наотмашь.

Федосеева-Шукшина, вспоминает Садальский, верила людям и любила самозабвенно.

Сегодня стало известно: ушла большая советская актриса, русская актриса, которая играла наотмашь. Мы с Лидой знакомы с 1982 года… Она верила людям. Если она любила, то любила самозабвенно… Лида, я тебя помню и люблю. И вы любите и помните замечательную актрису. Нас не будет, а ее фильмы будут всегда сказал Садальский

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября на 89-м году жизни. Прощание с артисткой состоится 11 ноября на Новодевичьем кладбище.