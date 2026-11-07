Адвокат объяснил, кому может достаться имущество Федосеевой-Шукшиной Три дочери Федосеевой-Шукшиной могут унаследовать имущество актрисы

Москва7 ноя Вести.Имущество народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной после ее смерти может перейти к трем дочерям. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Александр Бенхин.

По словам юриста, порядок распределения наследства будет зависеть от наличия завещания и того, распорядилась ли актриса своей собственностью при жизни.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Я полагаю, что еще при жизни там все, скорее всего, уже давно было переписано на дочек, но если нет, то далее распределение имущества руководствуется завещанием. Если и его нет, то вступит в силу закон о наследниках первой очереди: ее детях сказал Бенхин

Он напомнил, что у Федосеевой-Шукшиной не было супруга. При этом вероятность урегулирования имущественных вопросов при жизни, по его мнению, высока, поскольку актриса была уже в преклонном возрасте и испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Прощание с ней назначено на 11 ноября. Как рассказала дочь артистки Ольга, причиной смерти стала сердечная недостаточность.