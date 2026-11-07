Москва7 ноя Вести.Похороны народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной пройдут на Новодевичьем кладбище 10 ноября. Об этом РИА Новости сообщила ее дочь.

Прощание с советской и российской актрисой пройдет в Кунцевском зале.

По информации SHOT, Федосеева-Шукшина скончалась вечером 6 ноября в больнице, куда ее госпитализировали в октябре с острой сердечной недостаточностью.

В июне 2023 года актрису госпитализировали с инсультом. В октябре 2025‑го она перенесла операцию на сердце – ей провели стентирование. Состояние 87‑летней актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале 2026‑го она снова стала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у нее сердечную недостаточность.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде, в 1964 году окончила ВГИК и тогда же познакомилась со своим будущим мужем, режиссером, актером и писателем Василием Шукшиным. Их творческий и семейный тандем подарил советским зрителям любимых персонажей в таких фильмах, как "Печки-лавочки" и "Калина красная". После смерти супруга в 1974 году актриса взяла двойную фамилию в его честь.

Яркие роли в кино, которыми запомнилась Федосеева-Шукшина, - "Трын-трава", "Позови меня в даль светлую", "Мертвые души". В общей сложности она сыграла в более чем 80 картинах.