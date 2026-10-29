Москва29 окт Вести.Медики признали актрису Лидию Федосееву-Шукшину неизлечимо больной, ей присвоили паллиативный статус. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, 88-летняя актриса остается в реанимации на ИВЛ, ее состояние только ухудшается. Организм женщины истощен на фоне проблем с сердцем и сосудами: в 2019 году она пережила инфаркт, в 2023 – инсульт.

Уточняется, что полностью вылечить Федосееву-Шукшину уже нельзя, и главной задачей врачей становится облегчение боли и других симптомов.

Актрису госпитализировали в середине октября. Вскоре появились сообщения о том, что ее состояние ухудшилось – к сердечной недостаточности добавились проблемы с легкими.