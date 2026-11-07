Прощание с Федосеевой-Шукшиной назначено на 11 ноября Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной назначено на 11 ноября

Москва7 ноя Вести.Прощание с актрисой, народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной назначено на 11 ноября. Об этом сообщила ее дочь Мария в беседе с агентством ТАСС.

Женщина скончалась в Москве вечером 6 ноября в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 10 ноября.

Ранее российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Федосееву-Шукшину замечательной артисткой.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде, в 1964 году окончила ВГИК, тогда же познакомилась со своим будущим мужем, режиссером, актером и писателем Василием Шукшиным. Их творческий и семейный тандем подарил советским зрителям любимых персонажей в таких фильмах, как "Печки-лавочки" и "Калина красная". После смерти супруга в 1974 году актриса взяла двойную фамилию в его честь.

Яркие роли в кино, которыми запомнилась Федосеева-Шукшина, - "Трын-трава", "12 стульев", "Позови меня в даль светлую", "Мертвые души", "Они сражались за родину", "Вам и не снилось". В общей сложности она сыграла в более чем 80 картинах.