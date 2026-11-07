Москва7 ноя Вести.Адвокат и близкая подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала MK.RU, каким было последнее желание актрисы.

По ее словам, Федосеева-Шукшина хотела дожить до весны, но главным желанием все же был мир в семье.

Лидия Николаевна очень хотела дожить до весны. Но самым главным желанием было, чтобы в ее большой семье наступил мир. Лидия Николаевна очень переживала из-за постоянных конфликтов, которые происходили. Она хотела, чтобы самые близкие ей люди нашли общий язык, дружили и собрались за одним большим столом сказала Юлия Вербицкая-Линник

Подруга актрисы также отметила, что врачи сделали все возможное для спасения Федосеевой-Шукшиной, и на время, казалось, удалось стабилизировать ее состояние, но, к несчастью, актриса умерла.

Ранее стало известно, что отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве 11 ноября. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище, там же находится могила ее бывшего мужа – писателя, актера, режиссера и сценариста Василия Макаровича Шукшина.