Москва9 ноя Вести.Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не оставила письменного завещания, заверенного у нотариуса. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru сообщила адвокат и подруга актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Любые разговоры и даже мысли о распоряжении имуществом на случай смерти воспринималась ею как дурной знак. Поэтому, думаю, она и не обращалась к нотариусу, чтобы составить завещание сказала она

Адвокат также отметила, что в последние годы Федосеева-Шукшина лишилась почти всего своего имущества. По словам юриста, недвижимость актрисы и права на произведения ее покойного мужа были оформлены на детей и внуков.

Вербицкая-Линник считает, что некоторые родственники артистки способствовали тому, чтобы "наследственный фонд" Лидии Николаевны не была слишком "обременен". В итоге, как уточнила адвокат, наиболее ценным и значимым имуществом Федосеева-Шукшина распорядилась еще при жизни.

При этом, по словам Вербицкой-Линник, актриса оставила духовное завещание. Она хотела, чтобы ее дочери Мария и Ольга помирились, а в квартире семьи Шукшиных на улице Бочкова в Москве был открыт музей.

Отпевание актрисы, умершей 6 ноября в 88-летнем возрасте, состоится в среду, 11 ноября, в 12.00 в московском храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. После этого пройдет церемония прощания для ее близких.