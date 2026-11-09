Москва9 нояВести.Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронят за счет ее собственных сбережений. Об этом заявила адвокат и близкая подруга актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, артистка всегда стремилась к независимости и не хотела обременять близких финансовыми вопросами.
Лидия Николаевна получала хорошую пенсию и откладывала деньги. … Все распоряжения на все случаи она подготовила и распределила самасказала Вербицкая-Линник
Адвокат уточнила, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным.
Отпевание пройдет в московском храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке 11 ноября, в среду, в 12.00. Затем состоится прощание для близких скончавшейся 6 ноября актрисы.