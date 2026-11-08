Ольга Шукшина сообщила, будет ли гражданская панихида по ее матери Дочь Федосеевой-Шукшиной: гражданская панихида не запланирована

Москва8 ноя Вести.Гражданской панихиды по народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной не запланировано, сообщила ТАСС ее дочь Ольга Шукшина.

Отпевание пройдет в московском храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке 11 ноября, в среду, в 12.00. Затем состоится прощание для близких скончавшейся 6 ноября актрисы.

Ранее сообщалось, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище – рядом с ее знаменитым мужем, писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Судя по всему, гражданской панихиды не будет. <...> Зала для гражданской панихиды, где пришедшие говорят слова, нет, в храме не предполагается. На мой взгляд, ей как православному человеку это будет даже и лучше сказала дочь Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила ВГИК, училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Федосеева-Шукшина сыграла более 100 ролей в кино. В 1976 году ей было присвоено звание Заслуженная артистка РСФСР, а в 1984 году - Народная артистка РСФСР.

Актриса была замужем пять раз. Первый супруг – актер Вячеслав Воронин, брак был заключен в студенческие годы и распался в 1960 году, вскоре после рождения дочери Анастасии.

Со вторым мужем Василием Шукшиным актриса познакомилась на съемках фильма "Какое оно, море?" в 1964, в том же году они поженились. Вместе супруги прожили 10 лет – до смерти Шукшина в 1974 году. В браке родились двое дочерей – Ольга и Мария.

Третьим мужем стал кинооператор и режиссер Михаил Агранович, в браке они состояли с 1975 по 1984 год. Четвертый муж – польский художник Марек Межеевский. Пятый – музыкальный продюсер Бари Алибасов.

Талант Лидии Федосеевой-Шукшиной во много помог раскрыть именно Василий Шукшин. В его картинах она играла простых русских женщин, добрых, искренних, с внутренней силой, способных на глубокие чувства. В 1969 году актриса снялась в его фильме "Странные люди". Настоящую всенародную известность ей принесли такие картины, как "Печки-лавочки" и "Калина красная".