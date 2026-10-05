Москва5 октВести.Скончался заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии и заслуженный работник культуры РФ Юрий Бицуев. Об этом сообщает министерство культуры КБР.
Ему было 86 лет.
На 87-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики Юрий Муратович Бицуевнаписано в публикации министерства
Бицуев был главным хормейстером Музыкального театра, в котором он трудился с 1967 года. Возрождал народную музыку республики и работал над сохранением старинных мелодий.