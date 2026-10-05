Заслуженный работник культуры РФ Бицуев умер в Кабардино-Балкарии в 86 лет

В КБР умер заслуженный работник культуры РФ Бицуев Заслуженный работник культуры РФ Бицуев умер в Кабардино-Балкарии в 86 лет

Москва5 окт Вести.Скончался заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии и заслуженный работник культуры РФ Юрий Бицуев. Об этом сообщает министерство культуры КБР.

Ему было 86 лет.

На 87-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики Юрий Муратович Бицуев написано в публикации министерства

Бицуев был главным хормейстером Музыкального театра, в котором он трудился с 1967 года. Возрождал народную музыку республики и работал над сохранением старинных мелодий.