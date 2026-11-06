Москва6 нояВести.Смерть народного артиста РСФСР Юрия Каюрова произошла по естественным причинам. Мастер скончался у себя дома. Об этом ТАСС сообщил главный режиссер Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский.
Юрий Иванович умер сегодня. У себя дома. Смерть наступила по естественным причинамрассказал собеседник
Народный артист РФ Юрий Каюров ушел из жизни 6 ноября в возрасте 99 лет. В Малом театре актер служил с 1967 года. Много снимался в кино.
Родственники артиста сообщили, что похороны пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище.