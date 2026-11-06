Народный артист РФ Юрий Каюров скончался дома по естественным причинам Народный артист РФ Юрий Каюров умер дома по естественным причинам

Москва6 ноя Вести.Смерть народного артиста РСФСР Юрия Каюрова произошла по естественным причинам. Мастер скончался у себя дома. Об этом ТАСС сообщил главный режиссер Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский.

Юрий Иванович умер сегодня. У себя дома. Смерть наступила по естественным причинам рассказал собеседник

Народный артист РФ Юрий Каюров ушел из жизни 6 ноября в возрасте 99 лет. В Малом театре актер служил с 1967 года. Много снимался в кино.

Родственники артиста сообщили, что похороны пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище.