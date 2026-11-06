Москва6 нояВести.Похороны народного артиста РСФСР Юрия Каюрова пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на семью покойного.
6 ноября стало известно о кончине народного артиста России Юрия Каюрова. В Государственном Малом театре актер служил с 1967 года.
Каюров родился в Череповце 30 сентября 1927 года. Окончил Ленинградский государственный театральный институт им. А.Н. Островского, дебютировал в Саратовском драматическом театре им. К. Маркса.
Юрий Каюров 18 раз сыграл роль Владимира Ильича Ленина. Много снимался в кино.