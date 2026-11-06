Народный артист Юрий Каюров будет похоронен на Троекуровском кладбище 10 ноября

Похороны Юрия Каюрова пройдут на Троекуровском кладбище 10 ноября Народный артист Юрий Каюров будет похоронен на Троекуровском кладбище 10 ноября

Москва6 ноя Вести.Похороны народного артиста РСФСР Юрия Каюрова пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на семью покойного.

6 ноября стало известно о кончине народного артиста России Юрия Каюрова. В Государственном Малом театре актер служил с 1967 года.

Каюров родился в Череповце 30 сентября 1927 года. Окончил Ленинградский государственный театральный институт им. А.Н. Островского, дебютировал в Саратовском драматическом театре им. К. Маркса.

Юрий Каюров 18 раз сыграл роль Владимира Ильича Ленина. Много снимался в кино.