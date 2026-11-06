В Театре Пушкина 9 ноября простятся с заслуженным артистом РФ Григорьевым

С заслуженным артистом Григорьевым простятся 9 ноября в Театре Пушкина В Театре Пушкина 9 ноября простятся с заслуженным артистом РФ Григорьевым

Москва6 ноя Вести.Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, актером Московского драматического театра А.С. Пушкина Владимиром Григорьевым состоится 9 ноября в стенах родного театра. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения на официальном сайте.

Прощание состоится 9 ноября с 11.00 до 13.00 в фойе Театра имени Пушкина. Вход со стороны Богословского переулка говорится в сообщении

Владимир Евгеньевич служил в Театре Пушкина с 1975 года. Самые известные свои роли сыграл в "Разбойниках", "Блэз", "Острове сокровищ", "Жанне Д’Арк", "Великой магии" и других спектаклях.

Актера не стало 3 ноября, ему было 74 года. Похоронят Владимира Григорьева на Троекуровском кладбище.