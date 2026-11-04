Ушел из жизни Заслуженный артист России Владимир Григорьев На 75-м году жизни скончался Заслуженный артист России Владимир Григорьев

Москва4 ноя Вести.Заслуженный артист России Владимир Григорьев скончался 3 ноября на 75-м году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр им. Пушкина.

Не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата … Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами. О дате и времени прощания сообщим дополнительно говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Владимир Григорьев родился в 1952 году. В 1975 году окончил ГИТИС и был принят в труппу Московского драмтеатра им. Пушкина, в котором прослужил более 50 лет, и на сцене которого сыграл более 50 ролей.

Он был задействован в "Разбойниках", "Блэзе", "Острове сокровищ", "Жанне Д’Арк", "Великой магии" и др.