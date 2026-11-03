Москва3 ноя Вести.В Ульяновске на 87-м году жизни скончался ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова, народный артист России Алексей Данилович Дуров. Об этом сообщил Ульяновский драмтеатр на своей странице во "Вконтакте".

Мужчина скончался 2 ноября.

Коллектив Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова скорбит и выражает семье Алексея Даниловича искренние соболезнования … Прощание с Алексеем Даниловичем Дуровым состоится в Ульяновском драматическом театре … (ул.Спасская, д.12-а) с 11.00 до 12.00 5 ноября сказано в публикации

Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове в рабочей семье. В 1962 году поступил в ГИТИС им. Луначарского.

В Ульяновском драмтеатре Алексей Данилович играл роли в спектаклях: "Маскарад" М.Ю. Лермонтова, "Бешеные деньги" А.Н. Островского, "Дело Артамоновых" А.М. Горького, "Любовь Яровая" К. Тренёва, "Поднятая целина" М.А. Шолохова.

Он также играл во многих других спектаклях, среди которых "Коварство и любовь" Ф. Шиллера, "Последняя жертва" и "Волки и овцы" А.Н. Островского, "Ромео и Джульетта" Олега Зарянкина, "Ричард II" У. Шекспира, "Обрыв" И. Гончарова и др.

В 2002 году Алексею Дурову было присвоено звание "Почетный гражданин Ульяновской области". В 2008 актер был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации". В 2010 году – награжден почетным знаком Ульяновской области "За веру и добродетель".