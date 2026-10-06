Москва6 окт Вести.Актер Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. М. Горького Василий Попов, известный зрителям по фильмам "Атака" и "Охота на лис", скончался 3 октября. Об этом сообщается на сайте театра.

Коллектив Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы им. М. Горького с тяжелым сердцем сообщает, что 3 октября 2026 года на 79-м году жизни не стало нашего коллеги и замечательного артиста Василия Васильевича Попова говорится в сообщении

Василий Попов окончил факультет режиссуры и актерского мастерства Кемеровского института культуры и актерское отделение Кемеровского музыкального училища. Преподавал режиссуру и мастерство актера в Рязанском институте культуры. Играл в Рязанском ТЮЗе, Алтайском краевом театре драмы, Борисоглебском драматическом театре, Русском театре драмы и комедии Карачаево-Черкесской республики и Тульском академическом театре драмы им. М. Горького.