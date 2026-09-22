На 55-м году жизни умер актер Тимофей Ухов из "Глухаря" и "Тайн следствия"

Умер актер Тимофей Ухов из "Тайн следствия" На 55-м году жизни умер актер Тимофей Ухов из "Глухаря" и "Тайн следствия"

Москва22 сен Вести.Российский актер, режиссер и продюсер Тимофей Ухов, умер 21 сентября 2026 года в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Он известен широкому зрителю по сериалам "Глухарь" и "Тайны следствия".

Да, к сожалению, это правда, ушел от нас вчера сообщили родственники

Причина смерти Тимофея Ухова пока не называется.

Будущий актер родился в 1972 году и в 2011 году окончил актерский факультет ВГИКа. В 2021 году там же Ухов повысил квалификацию по специальности продюсер кино и телевидения. В 2012 году стал членом Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино России.

За свою карьеру он снялся более чем в 90 картинах, наиболее широкую известность ему принесли роли в сериалы "Тайны следствия", " Глухарь" и "Не родись красивой".