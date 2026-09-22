Москва22 сен Вести.Коллега актера сериалов "Тайны следствия" и "Глухарь" Тимофея Ухова, умершего 21 сентября, сообщила ТАСС причину его смерти.

Он болел до этого очень сильно, у него был сердечный приступ. Он потом в больнице пролежал долгое время сообщила коллега актера

Актер скончался в возрасте 54 лет, его кремируют 24 сентября в Митинском крематории.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. В его фильмографии более 70 работ в кино и сериалах, среди них "Тайны следствия", "Глухарь" и "Не родись красивой".