Москва3 сен Вести.Британский и голливудский актер Тим Карри скончался в возрасте 80 лет. Согласно официальным медицинским документам департамента здравоохранения Лос-Анджелеса, причиной его смерти стал сердечный приступ, вызванный ишемической болезнью сердца.

В анамнезе актера также значились тяжелые сопутствующие заболевания, в числе которых перенесенный ранее инсульт и онкология почки. Из-за общего состояния здоровья и высокой нагрузки на организм хирургическое вмешательство перед кончиной артисту не проводилось.

Тим Карри получил широкую известность благодаря харизматичным и ярким образам в кино и театре, среди которых культовые роли в лентах "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Оно", "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" и других картинах.