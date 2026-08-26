TMZ: умер Тим Карри из фильма "Один дома" и сериала "Оно"

Умер звезда фильма "Один дома" Тим Карри TMZ: умер Тим Карри из фильма "Один дома" и сериала "Оно"

Москва26 авг Вести.Актер кино и телевидения Тим Карри умер после инсульта. Ему было 80 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, Карри скончался вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе.

Карри родился 19 апреля 1946 года в Великобритании. В 2012 году актер перенес инсульт, после чего почти перестал сниматься.

Одни из наиболее известных ролей Карри — консьерж мистер Гектор в "Один дома 2" 1992 года, Пеннивайз в сериале "Оно" 1990 года, Фарли Клеймор в фильме "Тень" 1994 года. Также он сыграл главного антагониста в мини-сериале "Титаник" 1996 года.